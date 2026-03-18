「ＷＢＣ・決勝、ベネズエラ代表３−２米国代表」（１７日、マイアミ）米国代表が惜しくも１点及ばず２大会連続の準優勝となった。ゲームセット直後、ジャッジは呆然とした表情でベンチに立ち尽くした。米メディアも、準優勝を速報で報道。ニューヨーク・ポスト紙は「米国代表がＷＢＣ決勝でベネズエラに惜敗した」の見出しで「ドリームチームは悪夢のような結末を迎えた。ハーパーの英雄的な活躍も十分ではなかった」と振り