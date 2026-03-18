イランメディアはさきほど、イランの前最高指導者ハメネイ師の最側近、ラリジャニ氏が死亡したことを確認したと報じました。【映像】ハメネイ師最側近のラリジャニ氏の様子革命防衛隊とつながりがあるタスニム通信は18日、国家安全保障最高評議会のアリ・ラリジャニ事務局長が死亡したと伝えました。イスラエルが殺害を主張して以降、イラン側の反応としては初めてのものになります。ほぼ同時にラリジャニ氏のSNSも更新さ