16日、沖縄県名護市の沖合で2隻の船が転覆し、修学旅行中の高校2年生の女子生徒（17）と船長の金井創さん（71）が亡くなった事故。17日、生徒が通っていた高校が会見を行いました。【写真で見る】事故が起きた辺野古沖の様子辺野古沖で転覆 2人死亡事故現場は「危険な海域だと言える」生徒が通っていた高校が会見を行い、「波浪注意報（事故当時）」が発表される中、船が出航した背景をこう説明しました。同志社国際中学校