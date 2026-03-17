エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡をイランが事実上封鎖したことに絡み、X（旧ツイッター）で「日本企業がロシアからの石油輸入を再開した」との投稿が拡散されている。名前が挙げられた企業は17日、共同通信の取材に対し「そのような事実はない」などと回答。インターネット上の情報を検証するNPO、日本ファクトチェックセンターも「誤り」とする見解を出した。3月上旬のある投稿は、リポスト（転載）が3千件以上、インプレッ