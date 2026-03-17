敗退後に感謝と勝者への敬意を綴った大谷、地元メディアも熱視線野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で敗れ、大会連覇を逃した。失意の敗戦後、大谷翔平投手（ドジャース）は自身のインスタグラムを更新し、ファンへの感謝や勝者への敬意を綴った。このスポーツマンシップに溢れた投稿に、米国の地元メディアや