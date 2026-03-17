イタリア撃破後にファンが大合唱「私たちはピザを食った」■ベネズエラ 4ー2 イタリア（日本時間17日・マイアミ）ベネズエラ代表は16日（日本時間17日）、米マイアミで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝でイタリア代表を4-2で下し、初の決勝進出を決めた。歓喜に沸く一方で、試合後にファンらがイタリアを揶揄するような歌を合唱して物議を醸している。ベネズエラは2点を追う7回、2死一、三塁から