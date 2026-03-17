現在は那須塩原に移住し、『Nasu Farm Village』という東京ドーム11個分の敷地になる牧場を経営されている紗栄子さん。自身のYouTubeチャンネルでは、オススメのコスメや食品など、ライフスタイルの参考になりそうな動画をアップされており、今回は『【ジュエリー紹介】紗栄子の最近のお気に入り』という動画をアップ。紗栄子さんが、よく使っているジュエリーを紹介する中で、周囲から褒められるというお気に入りのアイテムを紹介