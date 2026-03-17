紗栄子、“褒められる”こだわりジュエリーを紹介「みんな『欲しい』とか」

現在は那須塩原に移住し、『Nasu Farm Village』という東京ドーム11個分の敷地になる牧場を経営されている紗栄子さん。自身のYouTubeチャンネルでは、オススメのコスメや食品など、ライフスタイルの参考になりそうな動画をアップされており、今回は『【ジュエリー紹介】紗栄子の最近のお気に入り』という動画をアップ。紗栄子さんが、よく使っているジュエリーを紹介する中で、周囲から褒められるというお気に入りのアイテムを紹介してくれました。

【関連】【COS】紗栄子もリアルバイ♪きちんと感も叶う襟付きカーデ「好き！」

紗栄子さんは、自身が手がけるブランド「ALLISON BROWN」のアイテムだと紹介しつつ、こちらを披露！

■Twinkle Spark Bracelet

ALLISON BROWN / Twinkle Spark Bracelet 税込22,000円（公式サイトへ）

天然の希少な鉱物・ジルコンを使用したブレスレット。

ダイヤモンドのような強い輝きで、手元が一気に華やかに！コーディネートを格上げしてくれるアイテムです。

こちらは現在プレオーダー期間中。3月18日23:59までなのでお早めにチェックしてみてくださいね。

■褒められアイテム

紗栄子さんは「これに関してはみんな『欲しい』とか褒めてくれる」と、周囲からも高評価でプレゼントすることもあるとコメント。

また、紗栄子さんはこちらのブレスレットを2連で着用したいと語っており、金額感にもこだわったと教えてくれました。

■動画もチェック

動画ではほかにも、紗栄子さんの愛用しているジュエリーの数々を公開。こちらもぜひチェックしてみてくださいね。