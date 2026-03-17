イラン情勢が長期化した場合、韓国経済にかなりの衝撃が及ぶ可能性があるという分析が出された。【関連】日本の経済成長率、27年ぶりに韓国を上回る仮に戦争が1年程度続くとなれば、韓国の経済成長率は0%台に落ち込む可能性があり、物価上昇と景気後退が同時に進むスタグフレーションのリスクも高まりかねないとの予測だ。3月17日、NH金融研究所が内部経営陣と共有した「イラン戦争の展開シナリオ別・経営環境の変化と対応のポイン