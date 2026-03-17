頼りになる先輩、かわいい後輩、心通わせた同期など、密かに恋心を抱いている職場の男性が異動することになったら、思わず動揺してしまうもの。とりあえず仕事での絡みが減る前に、秘めたる想いを伝えておきたいものです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたスゴレン独自の調査を参考に、「気になる同僚男性の『異動』を耳にしたときのリアクション」をご紹介します。【１】「みんなの気持ちです」と寄せ書きを渡す「こ