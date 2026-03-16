パリ・サンジェルマン（PSG）は、万全の状態でロンドンに乗り込むことになる。PSGは先週ホームで行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16ファーストレグでチェルシーに5−2のスコアで先勝。17日にアウェイで行われるセカンドレグでは逃げ切りでのベスト8進出を目指す。先週末のリーグ・アン第26節ナント戦はフランス・プロサッカーリーグ機構（LFP）のCLへの配慮もあって後日に延期となり、休養とともに調整に充