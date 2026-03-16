PSGがCLチェルシー戦の遠征メンバー発表…先週末リーグ戦延期で盤石のスカッド揃う
パリ・サンジェルマン（PSG）は、万全の状態でロンドンに乗り込むことになる。
PSGは先週ホームで行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16ファーストレグでチェルシーに5−2のスコアで先勝。17日にアウェイで行われるセカンドレグでは逃げ切りでのベスト8進出を目指す。
先週末のリーグ・アン第26節ナント戦はフランス・プロサッカーリーグ機構（LFP）のCLへの配慮もあって後日に延期となり、休養とともに調整に充てることができた。
そのため、状態が懸念されていたFWブラッドリー・バルコラを始め、FWウスマン・デンベレやMFデジレ・ドゥエ、MFヴィティーニャ、DFマルキーニョス、DFアクラフ・ハキミら主力が揃って22名の遠征メンバーに入った。
不在となるのは長期離脱中のMFファビアン・ルイスと若手FWクエンティン・エンジャントゥの2選手のみとなり、万全の状態で決戦の地、スタンフォード・ブリッジに乗り込むことになる。
PSGは先週ホームで行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16ファーストレグでチェルシーに5−2のスコアで先勝。17日にアウェイで行われるセカンドレグでは逃げ切りでのベスト8進出を目指す。
先週末のリーグ・アン第26節ナント戦はフランス・プロサッカーリーグ機構（LFP）のCLへの配慮もあって後日に延期となり、休養とともに調整に充てることができた。
不在となるのは長期離脱中のMFファビアン・ルイスと若手FWクエンティン・エンジャントゥの2選手のみとなり、万全の状態で決戦の地、スタンフォード・ブリッジに乗り込むことになる。