サンワサプライ株式会社は、iPad専用の充電式極細タッチペン「PDA-PEN60W」を発売した。本製品は、電源を入れるだけで即座に使えるペアリング不要の設計に加え、手のひらが触れても誤作動しないパームリジェクション機能を搭載している。2018年以降のiPadシリーズに対応し、交換用のペン先も2個付属。設定の負担が少なくメンテナンス性にも優れているため、教育現場への導入にも最適だ。■紙のノートのような感覚で書ける手の接触