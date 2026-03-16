新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#353を３月15日（日）夜11時より無料放送した。今回の放送では、口喧嘩が一番強いコンビを決める企画「第４回 コンビ対抗！フリースタイル口喧嘩バトルトーナメント」を開催。第１回・第２回王者のお笑いコンビ・ひつじねいり、前回大会優勝のお笑いトリオ・リンダカラー∞に加え