ニトリより2月中旬から一部ニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した、「Nクールぬいぐるみ」をご紹介。＞＞＞Nクールぬいぐるみをチェック！（写真14点）今年の春夏向けにお届けする新作ぬいぐるみは、Nクール生地でひんやりサラサラ気持ちいい、海と山の仲間たちが勢揃い。海の仲間たちは、昨年人気だった「メンダコ」や「クジラ」に加え、リアルさも兼ね備えた「ウミウシ」「タコ」「イカ」「アザラシ」「カメ」「チンア