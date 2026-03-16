森 ぽこさんの、アイドルについて話す中年女性を見て考えたことを描いた漫画が、インスタグラムで400以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む電車の中で、好きな男性アイドルについて話す中年女性たち。その姿を見てふと、「もし中年男性が女性アイドルについて話していたらどう思うだろう」と考え…という内容で、読者からは「確かに」「何歳でも、自分より小さい子はかわいい！」などの声が上がって