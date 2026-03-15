新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月14日（土）17時より、「ワタナベエンターテインメント」の所属芸人による一番面白い芸人を決める『ABEMA presentsワタナベお笑いNo.１決定戦2026』（以下、『ワタナベお笑いNo.1決定戦2026』）を独占無料生放送した。 『ワタナベお笑いNo.1決定戦』は今年で11年目を迎えたワタナベエンターテインメント所属の芸人の中から一番面白い芸人を決める大会で、「ABEMA」では2016年度から毎