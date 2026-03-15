◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日ローンデポ・パーク）侍ジャパンの井端弘和監督（50）は準々決勝でベネズエラに敗れた後、先発マウンドを託した山本由伸投手（27＝ドジャース）を69球で降板させた理由について語った。山本の4回終了2失点で降板させたことに、井端監督は「イニング途中に代えるというのも、次にいく投手に負担がかかる。ある程度、60球くらいをめどに最初からプラン