アクーニャが先制弾…アブレイユが逆転弾■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）ベネズエラ代表は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・日本戦で逆転勝利を飾った。大会連覇を目指した侍ジャパンを下し、イタリアとの準決勝に臨む。試合後、会見に臨んだオマー・ロペス監督は歓喜の言葉を述べた。初回は最高の立ち上がりだった。スーパースターのアクーニャJr.がいきなり山本