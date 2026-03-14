WBC準々決勝・侍ジャパン-ベネズエラ戦は21時試合開始となる野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に臨む。6大会連続のベスト4進出がかかる大一番。米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで21時試合開始となる。3時間ゲームとなれば、試合終了は深夜12時。なぜ遅い時間に行われるのか？メジャーリーグではポストシーズンなどのビッグゲーム