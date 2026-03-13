東京五輪卓球混合ダブルス金メダルの水谷隼氏（36）が13日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、五輪の大会期間中に話題になりがちなコンドーム問題について解説した。卓球のスマッシュのごとく、質問をズバズバ即答していく企画を実施。大会中の選手村で、無料提供されるコンドームが不足するニュースの真偽を問われ、「本当です」と答えた。さらに「今回、理由も明確に分かりました」と前置きし、