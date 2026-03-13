寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が3月13日に放送。金曜コメンテーターで郵便学者の内藤陽介氏と、イラン情勢の影響について意見を交わした。 寺島「朝日新聞によると、イラン情勢の緊迫化による原油価格の高騰を受けて、 SNSでは「オイル危機だからトイレットペーパー買い占め