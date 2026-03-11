試合後に宮城大弥と高橋宏斗がサトリアの元へ、熱いハグを交わす野球日本代表「侍ジャパン」は10日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組・チェコ戦に9-0で勝利した。試合後、今大会限りでの代表引退を表明し、東京ドームから異例の拍手喝采を浴びたオンジェイ・サトリア投手の元へ、2人の侍戦士が駆け寄ってハグを交わす感動的な一幕があった。チェコ代表の公式SNSもこの光景