試合後に宮城大弥と高橋宏斗がサトリアの元へ、熱いハグを交わす

野球日本代表「侍ジャパン」は10日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組・チェコ戦に9-0で勝利した。試合後、今大会限りでの代表引退を表明し、東京ドームから異例の拍手喝采を浴びたオンジェイ・サトリア投手の元へ、2人の侍戦士が駆け寄ってハグを交わす感動的な一幕があった。チェコ代表の公式SNSもこの光景を取り上げ、両国の絆が話題を呼んでいる。

先発したサトリアは5回途中無失点の好投を見せ、降板時と試合後にはスタンドから万雷の拍手が送られた。その感動的なムードに包まれるグラウンドで、大役を終えた右腕の元へ歩み寄ったのが、宮城大弥投手（オリックス）と高橋宏斗投手（中日）だった。

2人は笑顔でサトリアの元に向かうと、互いの健闘を称え合うように熱いハグを交わした。国境を越えた投手同士の深いリスペクトが溢れる感動的なシーンは、熱戦を見守っていた多くのファンの胸をさらに熱くさせた。

この素晴らしいスポーツマンシップの光景に、チェコ代表の公式X（旧ツイッター）も即座に反応した。10日に更新された投稿では、サトリアを中心に宮城と高橋が肩を組んで笑顔を見せるスリーショット写真を公開した。

投稿には「敬意と勇気。侍ジャパンのマイアミでの幸運を願っています」と綴られており、1次ラウンドを突破して決戦の地へ向かう日本代表へ温かいエールが送られた。グラウンド上で繰り広げられた勝敗を超越した清々しい交流が、両国の間に特別な絆を生み出している。（Full-Count編集部）