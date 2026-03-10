大谷は3試合で打率.556、2本塁打、OPS2.026をマーク■日本 ー チェコ（10日・東京ドーム）“主役不在”に米国でも嘆きが広がった。野球日本代表「侍ジャパン」は10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・チェコ戦に臨んだ。試合開始約90分前にスタメンを発表。大谷翔平投手がラインアップから外れ、日本のファンから失意の声が上がるなか、米識者も同じ気持ちを味わった。3連勝でプールCの1位通過を決め