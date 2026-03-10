10日午後7時から販売…最短で大会期間中の届けも可能にファナティクス・ジャパンは10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する日本代表「侍ジャパン」の選手たちが披露する「お茶点てポーズ」をデザインしたオリジナルイラストTシャツを、同日午後7時頃より販売開始すると発表した。侍ジャパンの選手たちが塁上でお茶を点てるような仕草を見せる「お茶点てセレブレーション」は、北山亘基投手（日本ハム）が大