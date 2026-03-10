10日午後7時から販売…最短で大会期間中の届けも可能に

ファナティクス・ジャパンは10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する日本代表「侍ジャパン」の選手たちが披露する「お茶点てポーズ」をデザインしたオリジナルイラストTシャツを、同日午後7時頃より販売開始すると発表した。

侍ジャパンの選手たちが塁上でお茶を点てるような仕草を見せる「お茶点てセレブレーション」は、北山亘基投手（日本ハム）が大谷翔平投手（ドジャース）からの無茶ぶりを受けて発案。今回のTシャツには北山の「日本らしさが世界で注目される瞬間」を切り取りたいという願いが込められ、茶筅（ちゃせん）の動きとプレーの躍動を重ねた渦のモチーフとともに、大谷、北山、鈴木誠也外野手（カブス）、村上宗隆内野手（ホワイトソックス）、岡本和真内野手（ブルージェイズ）がイラスト化されている。

商品は「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC 日本代表お茶点てポーズ Tシャツ」として、ライトグリーンとネイビーの2色を展開。サイズはSから2XLまでの大人用に加え、110から150までのキッズサイズも用意された。価格は6000円、キッズ用は4500円（いずれも税込）となっている。

販売は「World Baseball Classic オフィシャルオンラインストア」などで実施される。数量限定となっており、早期の注文であれば最短で大会期間中の配送も可能だという。世界一奪還を目指す侍ジャパンの快進撃とともに、ファンとチームを結ぶ象徴的なアイテムとして注目が集まりそうだ。（Full-Count編集部）