左から中谷一馬氏（神奈川7区）、石川香織氏（北海道11区）、宗野創氏（神奈川18区）野党大敗となった先月の総選挙。特にダメージを被ったのが中道改革連合に合流した旧立憲民主党の議員たちで、144議席から21議席へと8割以上が落選の憂き目に遭った。今回その中から、30代、40代の若手が集合！新党結成のドタバタに巻き込まれた厳しい選挙戦を振り返るとともに、ボロボロになった中道の近未来についても本音で語り合ってもらっ