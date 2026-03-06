台湾戦に「1番・指名打者」で先発出場■チャイニーズ・タイペイ ー 日本（6日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は6日、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次リーグC組のチャイニーズ・タイペイ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。初回の第1打席で右翼線に二塁打。東京ドームは大歓声に包まれた。初回から大谷が魅せた。第1打席、相手右腕が投じた初球148キロのストレート