歌舞伎俳優の片岡愛之助が３日までにオフィシャルブログを更新。１日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜よる10時）に出演したことや番組MCを務めるミュージカル俳優山崎育三郎とモデルで俳優の井桁弘恵との３ショットを公開した。 １日、「本日22時『おしゃれクリップ』！！」と題してブログを更新した愛之助は、絵文字を交えながら「本日22時日本テレビ系列にて『おしゃれクリップ』に出でますので、 是非見て下さ