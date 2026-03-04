あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、人気キャラクター「パペットスンスン」との2回目となるコラボを3月4日に開始します。今回のコラボでは、ツクツクとファンファンが仲間入り。スンスンたちとコラボしたメニューや、前回、売り切れが発生するなど人気となった「指人形マスコット」が付属するソフトドリンクセット（1300円〜、以下、税込み）などが登場します。【写真】ヤバイ！クリ