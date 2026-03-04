あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、人気キャラクター「パペットスンスン」との2回目となるコラボを3月4日に開始します。今回のコラボでは、ツクツクとファンファンが仲間入り。スンスンたちとコラボしたメニューや、前回、売り切れが発生するなど人気となった「指人形マスコット」が付属するソフトドリンクセット（1300円〜、以下、税込み）などが登場します。

【写真】ヤバイ！ クリアピックのかわいい遊び方もレクチャー！ コラボグッズを実物を一挙、公開！

コラボメニューでは、クリアピック（全5種）が1枚付いた「えびと蒸し帆立のバジルマヨチーズ炙（あぶ）り」「サーモンアボカド」（ともに250円〜）、ステッカー（全5種）が1枚付属した「ふわふわ苺クリームのガトーショコラ」（350円〜）、クリアカード（全3種）が1枚セットになった「天然インド鮪（マグロ）7貫盛り」（1220円〜）が発売。クリアカードには、コラボ限定「湯呑み2個セット」が当たる二次元コードが付いています。

コラボは後半も実施。同月18日に始まる後半では、ピック（全5種）が1枚付く「こだわりハンバーグにぎり」と「まぐたく巻」（ともに250円〜）、クリアポーチ＆シール（全3種）のセットが1個付いた「ぷちローセット」（680円〜）も登場します。

※価格は店舗によって異なります。