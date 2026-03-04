2月20日、交通違反取り締まり不正問題を受け、記者会見に臨んだ神奈川県警の今村剛本部長神奈川県警の交通違反取り締まりで前代未聞の不適切事案が発覚した。不正は組織ぐるみで行なわれていた可能性も指摘されている。事故防止という名目とは裏腹の信頼を揺るがす実態が浮かび上がった形だが、警察の取り締まりは本当に公正なのか。週プレ自動車班は専門家やドライバーを取材し、その構造的問題を徹底検証した。【不祥事では終わ