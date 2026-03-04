クレア記者「これまではレッドが一番のお気に入りだったけど…」ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）開幕を目前に控え、国際大会で頻繁に来日するMLB公式サイトのマイケル・クレア記者は、またしても日本で“お気に入りの味”を見つけたようだ。自身のX（旧ツイッター）に、「ローソンで（自分にとって）新しいフレーバーのからあげクンを見つけた」と報告。「これまではレッドが一番のお気に入りだったけど、オニオン