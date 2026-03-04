クレア記者「これまではレッドが一番のお気に入りだったけど…」

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）開幕を目前に控え、国際大会で頻繁に来日するMLB公式サイトのマイケル・クレア記者は、またしても日本で“お気に入りの味”を見つけたようだ。

自身のX（旧ツイッター）に、「ローソンで（自分にとって）新しいフレーバーのからあげクンを見つけた」と報告。「これまではレッドが一番のお気に入りだったけど、オニオンコンソメ味がそれを超えた。JALのフライトで（オニオンコンソメスープを）いつも飲んでいるので、大好きだろうなとは思っていた」として、2つの味の「からあげクン」を手にする写真をアップした。

ローソンのホームページによれば、標準価格は税込み298円。「国際線の機内食で提供されている、オニオンコンソメスープを再現したからあげクン」と説明されており、クレア記者の思った通りだ。

クレア記者は2023年のWBCや昨年3月に行われた東京開幕シリーズでも来日するなど、野球ファンにとってもお馴染みの存在。今回の来日でも、食事も含めて日本を堪能している。（Full-Count編集部）