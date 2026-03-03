夜ブルーライトの影響を軽減し、良質な睡眠を確保するためには、就寝前のデジタルデバイスとの付き合い方を見直すことが重要です。完全にデバイスを使わないことが理想的ではありますが、現代生活では難しい面もあります。ここでは、デバイスの設定による対策や、ナイトモード・ブルーライト軽減機能の活用方法など、実践可能な対策について具体的にご紹介します。 監修医師：伊藤 有毅（柏メンタルクリニッ