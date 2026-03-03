2日はオリックス戦、3日に阪神との強化試合野球日本代表「侍ジャパン」は2日、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合（大阪）」に臨んだ。TBS系で中継された一戦、試合前に紹介された元日本ハムの杉谷拳士氏にファンもほっこりしている。キャメル系のスーツに身を包んだ杉谷氏。ベンチ横ではマイクを持ち、試合前には山本由伸投手（ドジャース）らと交流する場面があった。今回の