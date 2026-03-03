2日はオリックス戦、3日に阪神との強化試合

野球日本代表「侍ジャパン」は2日、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合（大阪）」に臨んだ。TBS系で中継された一戦、試合前に紹介された元日本ハムの杉谷拳士氏にファンもほっこりしている。

キャメル系のスーツに身を包んだ杉谷氏。ベンチ横ではマイクを持ち、試合前には山本由伸投手（ドジャース）らと交流する場面があった。今回の一戦ではリポーターとして選手の熱量を間近で伝える役割で、自身のX（旧ツイッター）でも「グランドレベルからリポートさせていただきます」と意気込みを語っていた。

杉谷氏といえば現役時代からバラエティ番組などに引っ張りだこ。引退後はさらに精力的に活動し、米国でのキャンプなどでも取材を行っている。2月4日には「Google検索コーチ」就任を報告。様々な分野で仕事をしている。

大谷翔平投手がついに侍ジャパンのユニホームを着て出場する試合だけに、試合中継前に杉谷氏が登場してファンも驚いたようだ。SNS上では「リポート頑張って下さい」「グラウンドレベルの杉谷さん」「杉谷さんの安心感」「現役の時の倍くらい稼げてる」「いいポジションにいますね笑」「杉谷さん大忙し」「羨ましすぎんだろ……」と驚きの声が広がった。（Full-Count編集部）