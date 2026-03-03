日本ハムの野村佑希内野手（25）が3日、北海道・STV（札幌テレビ）朝のワイド番組「どさんこワイド朝」（月〜金曜午前5時）の番組内で一般女性と結婚したことを発表した。同番組の自身の冠コーナー「ジェイのひとりごと」にVTR出演し、沖縄・名護キャンプ期間中の出来事や年末年始などプライベートの近況を報告。「別におっきく言うことでもないかもしれないですけど…」と切り出し、「普通に結婚したってぐらい。オフの間に入