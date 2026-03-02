大分トリニータは1日、特別大会「百年構想リーグ」第4節で、J3のロアッソ熊本とアウェーで対戦。試合は1ー3で敗れ、開幕からの連勝は「3」で止まりました。 2月は3連勝と開幕ダッシュに成功したトリニータ。この日の相手は、昨シーズンまで大分の指揮官だった片野坂監督が率いる熊本です。 試合は前半22分、トリニータは前節で得点を挙げたヴェロンのシュートが枠をとらえます