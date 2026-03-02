2日はオリックス戦、3日に阪神との強化試合ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパン。名古屋での壮行試合を終えた選手たちは1日、強化試合が行われる大阪へ新幹線で移動した。その際、大谷翔平投手の背後で圧倒的な存在感を放っていた“主力”が「一番セキュリティ感ある」とバズっている。名古屋駅には、メジャーリーガーの大谷らスター軍団を一目見ようと多くのファンが詰めかけ、一時パニック状態と