2日はオリックス戦、3日に阪神との強化試合

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパン。名古屋での壮行試合を終えた選手たちは1日、強化試合が行われる大阪へ新幹線で移動した。その際、大谷翔平投手の背後で圧倒的な存在感を放っていた“主力”が「一番セキュリティ感ある」とバズっている。

名古屋駅には、メジャーリーガーの大谷らスター軍団を一目見ようと多くのファンが詰めかけ、一時パニック状態となった。厳重な警備体制が敷かれる中、やはり話題を呼んだのが大谷だった。しかし、その後ろにいた選手に思わず注目してしまったようだ。DeNAの牧秀悟だった。

侍ナインは各々スーツにネクタイ姿で移動していた。牧も同じ格好だったが、目元には大きなサングラスが目立ち、髪型も両サイドを刈り上げてかなり決まっている。牧のスタイルにファンも大爆笑だった。

SNS上では「大谷さんのセキュリティか？と思ってよく見たら「牧選手が1番セキュリティ感ある」「狙ってやってるのかな?」「牧選手が一番強そう」「牧が1番強そう笑」「お茶噴いたw」「大阪府警かと思った」といった声が寄せられた。あまりのハマり役に、移動中のひと時が多くのファンの心を掴んだようだ。

2大会連続でWBCに出場する牧。28日の中日戦では初回に豪快なアーチをかけるなど状態を上げている。2日からは京セラドームで、オリックスと阪神の強化試合に臨む。（Full-Count編集部）