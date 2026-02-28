新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月１日（日）より５週連続で、テレビアニメ「鬼滅の刃」全話を無料一挙配信する。 アニメ「鬼滅の刃」は、集英社ジャンプ コミックス１巻〜23巻で累計発行部数１億5000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作、ufotableが制作するアニメーション作品。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰