福岡市の図書館で男女3人が襲われた事件で、逮捕された男が「無我夢中で逃げる際に女性がいたから切りつけた」という趣旨の供述をしていることが分かりました。今月19日、福岡市総合図書館で男女3人が襲われた事件では、女性に対する殺人未遂の疑いで吉井辰夫容疑者（61）が逮捕されました。捜査関係者への取材で、吉井容疑者は「男性を刺した後、無我夢中で逃げる際に女性がいたから切りつけた」という趣旨の供述をしていることが