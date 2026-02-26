新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月５日（木）夜９時より「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『さよならプロポーズ via オーストラリア』を放送。それに先立ち、本作のスタジオ見届け人を務めるさや香・新山、ヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみの５名が収録後の合同取材会に登壇し、番組の見どころから自身の人生を分けた決断、さらに最近“さよなら”したものなどプライベートの話まで幅広くトークし