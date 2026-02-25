チームみらいは25日、衆院選での躍進を受け、初めて衆院代表質問に臨み、独自政策をアピールした。高山聡史幹事長は人工知能（AI）やテクノロジーを活用した行政改革の必要性を主張した上で「プッシュ型行政サービスを加速し、必要な支援が届く社会を実現しよう」と呼びかけた。高市早苗首相は「大変重要な視点だ」と応じ、インフラ整備に取り組む意向を強調した。高山氏は質問後、首相の答弁を振り返り、記者団に「研究開発に