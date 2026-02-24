「ONE PIECE FILM RED」や「コードギアス 反逆のルルーシュ」を手掛けた谷口悟朗監督と、「崖の上のポニョ」「魔女の宅急便」などでキャラクターデザイン・原画を務めた近藤勝也氏が初タッグを組むオリジナル劇場アニメーション「パリに咲くエトワール」。3月13日の全国公開を前に、主人公のフジコ役を務める當真あみさんと、千鶴役を務める嵐莉菜さんのインタビュー＆アフレコメイキング映像が解禁されました。【その他の画像