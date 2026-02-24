20世紀初頭のパリが舞台　「パリに咲くエトワール」アフレコ映像公開

「ONE PIECE FILM RED」や「コードギアス 反逆のルルーシュ」を手掛けた谷口悟朗監督と、「崖の上のポニョ」「魔女の宅急便」などでキャラクターデザイン・原画を務めた近藤勝也氏が初タッグを組むオリジナル劇場アニメーション「パリに咲くエトワール」。

3月13日の全国公開を前に、主人公のフジコ役を務める當真あみさんと、千鶴役を務める嵐莉菜さんのインタビュー＆アフレコメイキング映像が解禁されました。

■ 20世紀初頭のパリで夢を追う少女たち

本作の舞台は20世紀初頭のパリ。夫を支えるよき妻となることを望まれながらも「画家」を夢見るフジコと、武家の家系に生まれナギナタの名手でありながら「バレエ」に心惹かれる千鶴。異国の地で出会ったふたりの少女が、困難な時代の中で互いに支え合いながら、まっすぐに夢を追いかけていく姿を描いた物語です。

脚本は「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」の吉田玲子氏が担当し、主題歌には緑黄色社会の「風に乗る」が起用されています。また、早乙女太一さん、門脇麦さん、尾上松也さん、角田晃広さん、津田健次郎さんら豪華キャスト陣の集結も話題を呼んでいます。

■ 「ワクワクした」「本当に驚いた」2人が語る作品への想い

今回公開された映像では、2人がオファーを受けた時の率直な想いや、キャラクターへの共感が語られています。

當真さんはオファー当時を振り返り「声をかけていただいた時はすごく嬉しかったです。すごくワクワクしていたというか、楽しみでした」とコメント。

台本を読んだ印象について、「フジコが絵を描くのが好きで、パリに憧れて、自分一人で世界に飛び出していくのは、すごく勇気がいることだなって思っていました」と、当時の時代背景の中で自分の言葉をはっきりと発するフジコの強さについて語っています。

アフレコ風景では、「何度も言ってるでしょ？パリで洋画の勉強がしたかったの」と夢を語るシーンに真摯に向き合う姿が収められています。

一方の嵐さんは「まさか、声のお仕事をさせていただけるとは思わなかったので、最初は本当に驚きました」と明かします。自身が演じる千鶴については、「物静かなんですけど、フジコと出会うことで自分の感情を出していくようになる」と説明し、「私も幼少期にバレエを習っていたので、千鶴と共通点も感じて、ぜひ演じてみたいなと思いました」と役への親近感を語りました。

映像では、「あれは……夢中だったの」と揺れる心情を吐露するシーンで、抑えていた感情があふれ出す瞬間を繊細に表現しています。

■ 世代を問わず「背中を押してくれる作品」

収録を通して、當真さんは「時代は全然違っていても、自分の夢を追いかける女の子がいるんだっていうのは、世代問わずすごく勇気をもらえる」と手応えを感じた様子。

嵐さんも「どんどん成長していく姿だったりとか、本当にどんな世代の方でも楽しんでいただける作品になっていると思う」と力強くアピールし、最後に當真さんが「すごく背中を押してくれるものになっているんじゃないかなと思うので、是非見ていただきたいです」と締めくくっています。

いつの時代も変わらない「夢を追いかける」情熱。瑞々しい声が吹き込まれたふたりの少女が、スクリーンでどのような軌跡を描くのか、3月の公開が待ち遠しくなる映像となっています。

（C）「パリに咲くエトワール」製作委員会

