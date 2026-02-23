試験や商談など、翌日に大事な用事が控えているときになかなか眠れない人は多いと思います。この場合、体はどのような状態になっているのでしょうか。夜になかなか眠れないときの対処法や、睡眠の質を下げてしまうNG行為について、上級睡眠健康指導士の山本智子さんに聞きました。【画像で見る】「えっ…」これが夜に眠れないときにやりがちな「NG行為」3選です！Q.試験や商談などの大事な用事を翌日に控えているときは眠れな