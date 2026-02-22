◇大阪マラソン（2026年2月22日大阪府庁前〜大阪城公園42・195キロ）初マラソンの吉田響（23＝サンベルクス）が話題を独占した。スタート地点に立った吉田の全身いたるところに黒テープ。効能を聞かれたサンベルクス陸上部の田中正道総監督は「神経、筋肉の動き、柔軟性を出すためのファイテンのテープです」とコメント。数については、「50枚か、100枚以上は貼ってますね。今朝6時に私の目の前で貼りましたので…」と明